歌手でタレントのＡＫＩＮＡが１日、ＳＮＳを更新。ライブで人気芸人とコラボしたことを報告した。「ｗｉｔｈヒロシさん。ＭＣで爆笑すぎて歌に戻るのが大変だったよ。笑相変わらずサイコーすぎました！！笑」と“ぼっちキャンプ”（ソロキャンプ）で再ブレークを果たしたヒロシと楽しそうにステージで共演する写真などを公開した。１１月２９日のライブで、ＡＫＩＮＡはボーカル＆サックス、ヒロシはベースを担当したよう