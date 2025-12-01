遺体が見つかった海上付近＝１１月４日、山下公園前横浜市中区の山下公園前の海上で女性とみられる上半身の遺体が見つかった死体遺棄事件は、１日で１カ月が経過した。神奈川県警は延べ約１０８０人の捜査員を投入。県警横浜水上署には身元に関する情報が１１月２８日までに１８件寄せられたが、特定には至っていない。県警は引き続き、情報提供を求めている。遺体は１１月１日午前１０時５分ごろ、同公園前に係留されている「