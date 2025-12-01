お笑いタレントの横澤夏子の子どもたちの近況にフォロワーはほっこりだ。横澤は１日までに自身のインスタグラムを更新。「今年の冬は４人でおそろい！かっわいーーー！！！」とつづり、３人の娘とおそろいの衣服ショットを投稿。ディズニーのキャラクターが描かれた３種類の洋服を披露した。この投稿にはモデルのｐｅｃｏからの「かわいすぎるありがとうございます」、タレントの若槻千夏からの「可愛い〜ありがとうござ