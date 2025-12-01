円買い継続、ドル円１５５円割れ試す動き、米指標が後押しするか＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円買いが継続している。ドル円は植田日銀総裁が１２月会合で利上げについて議論すると明言したことを受けて下落している。市場では１２月日銀利上げを８割強織り込んできている。クロス円ではポンド円が205.20付近へと一段安。ユーロ円は東京午後の180.20付近を安値に180円台後半までやや下げ渋り。ただ、戻りは鈍い