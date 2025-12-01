本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 12/1 EUR/USD 1.1580（9.95億ユーロ） 1.1600（22億ユーロ） 1.1625（5.54億ユーロ） USD/JPY 155.00（9.31億ドル） 156.00（10億ドル） GBP/USD 1.3000（9.51億ポンド） ユーロドルは1.1600付近にポイント集まる、ドル円は155.00と156.00に分散、ポンドドルは1.3000と離れた水準