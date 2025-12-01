日産自動車の新型プラグインハイブリッド車「N6」＝11月、中国広東省広州市（共同）【北京共同】日産自動車は1日、中国市場でセダンタイプの新型プラグインハイブリッド車（PHV）「N6」を発売した。コストパフォーマンスに優れた現地開発の環境車の選択肢を増やし、日産にとって世界販売の2割を占める重要市場で再浮上を図る。N6は、4月に投入した電気自動車（EV）「N7」に続く戦略車シリーズの第2弾。N7と同様に現地の合弁会