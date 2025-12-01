俳優・當真あみさん、中島セナさんがW主演の映画『終点のあの子』ジャパンプレミアが行われ、當真さん、中島さんと共に深川麻衣さん、石田ひかりさんらが登壇しました。【写真を見る】【當真あみ】消極的だった学生時代を告白「周りに合わせて生活するとか、自分から発言しない」ゆらぎやすい女子高生の友情と複雑な心情を描いた、小説家・柚木麻子さんのデビュー作『終点のあの子』を映画化した本作。當真さんは“私が演じた希