日本銀行の植田和男総裁は１日、名古屋市で講演し、１８、１９日に開く次回の金融政策決定会合で「利上げの是非について適切に判断したい」と表明した。利上げ判断で重視する来年の春闘の動きについては、「賃上げの原資となる企業収益は、全体として高い水準が維持される見通し」などと指摘。利上げの判断時期が近づいていることを示唆した。米国の関税政策について、植田氏は「米国内で悪影響がさほど顕在化しておらず、日本