警視庁の防犯アプリに国際電話をブロックする新機能です。警察庁SOS47城島茂特別防犯支援官：そもそも（国際電話が）鳴らないブロックされているというのは心強い機能だと思います。城島茂さんや黒見明香さんが紹介した防犯アプリ「デジポリス」に、国際電話の通信をブロックする新機能が搭載されました。特殊詐欺に使われた電話のおよそ8割が国際電話で、警視庁は、アプリの活用を呼び掛けています。