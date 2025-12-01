¸µ¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¤ÇÆ°²è¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤ÎÎ®Æá¡Ê23¡Ë¤¬1Æü¡¢½é¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀ±¤¬µã¤¤¤¿Æü¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Î®Æá¤Ï18Ç¯¤ËABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢19Ç¯¤«¤é¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ºòÇ¯12·î¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤È¡¢¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤Â´¶È¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯7·î¤Ë½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¶Ê¤ÏÂè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Ë½÷À­¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤1Êâ¤ò¹ï¤ó¤À¿´¾ð¤òÉÁ¤¤