Jリーグは1日、J1リーグ第37節で退場を命じられた湘南ベルマーレMF松本大弥に対し、2試合の出場停止と罰金20万円の処分を決定した。松本は30日にホームで開催された清水戦に先発出場。後半37分、後方からボールを奪おうとした際にFWアルフレド・ステファンスの右足を足裏で蹴ってしまい、VARが介入した結果レッドカードが提示された。Jリーグ規律委員会は、この行為を「相手競技者の右足に対し、後方から足裏でタックルした