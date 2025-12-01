12月8日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は謎のエリアに潜入！不思議な場所 SP＜20時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト：相川暖花（SKE48）小芝風花 なすなかにし  藤井貴彦（50音順敬称略）エージェント：カテリナ・キロバ・マルコバ（ヨーロッパ）、ティム・ケリー（イギリス）☆衛星カメラが捉えた地球の謎カザフスタン