歌手の渡辺美里さんが、デビュー40周年を迎えた今年。全国ツアー『渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025』のファイナル公演を11月30日、福岡で開催しました。ライブは、『ムーンライト ピクニック』からスタートし、渡辺さんは「久しぶりの方も、いつも応援してくれる方も、はじめての方も、みんなに会えて嬉しいです」と語り、会場との一体感を高め『サマータイムブルース』や『BELIEVE』などヒット曲を披露しまし