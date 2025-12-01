広島県福山市在住のタレントでYouTubeチャンネル登録者数31万人を超える子育てインフルエンサーの木下ゆーき（36）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。先天性永久歯欠損であることを告白し、4本も抜歯したことを明かした。車内から撮影した木下は「今、歯医者さんの駐車場にいるのですが」と場所を明かしつつ「実は先天性永久歯欠損という診断を受けておりまして」と明かした。先天性永久歯欠損については「もともと大人