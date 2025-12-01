俳優の杉咲花さん（28）が2026年1月からスタートする新水曜ドラマで恋愛に葛藤する主人公を演じることが決定しました。杉咲さんが主演する『冬のなんかさ、春のなんかね』（2026年1月14日スタート）は小説家として執筆をしながら、普段は古着屋でアルバイトをしている主人公の土田文菜が間違いながらも真剣に生きる姿を描いた恋の物語です。ドラマのタイトルにちなみ、“春までにしたいこと”を聞かれた杉咲さんは「今年初めて登山