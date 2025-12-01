お笑いコンビ「ジャングルポケット」のおたけ（42）が、11月29日深夜放送のテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。お手本としている芸人の名前を挙げて、苦笑される一幕があった。この日は「ジャンポケ再生工場」と題して、「ジャングルポケットの未来を考える」をテーマに企画。おたけと太田博久（41）が揃って出演し、本音をぶつけ合った。コンビになり、苦難の道を歩む2人。太田はこの1年は「結構ツラかった