テレビ朝日系「ファン５万人がガチ投票！プロ野球総選挙」が１日、放送され、元中日監督の落合博満氏が出演。４位に選出された巨人時代のチームメートである松井秀喜氏について「打ち方変えたらもっと打てたと思う」とし、現役時代に「１回だけ言ったことがある。風呂場で」と回想した。落合氏と松井氏は１９９４年から９６年の３年間、巨人でともにプレーし、互いに中軸として打線をけん引した。とある時の風呂場で、松井氏に