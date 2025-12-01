日本テレビ系「おしゃれクリップ」が１１月３０日に放送され、俳優の山崎育三郎、井桁弘恵がＭＣを務めた。この日は、女優の鈴木京香がゲスト出演。鈴木と同郷のサンドウィッチマン・伊達みきお、富澤たけしがＶＴＲ出演した。伊達は「僕ら、ラジオでいろいろ、鈴木京香さんのことをお話ししてたんです。お会いしたい！と。でも接点がないんですよ。そしたら、ある番組で楽屋にトントンって鈴木京香さんの方から来てくれて。