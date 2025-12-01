音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）が、12月に3週連続で“3大Fes.”を放送することが決定。12月15日18時30分放送の第1弾「クリスマス LOVE SONG Fes.」より、ILLIT、Aqua Timez、Ado、幾田りらほか、全出演アーティストが発表された。【写真】『CDTVライブ！ライブ！』全出演アーティストが解禁12月15日放送の『CDTVライブ！ライブ！』は3時間30分スペシャル。3週連続で届ける“3大Fes.”の第1弾「クリスマス LOVE SON