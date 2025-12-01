Image: Amazon 狙っていた方、ぜひ。打鍵するごとに指先から幸せオーラが出ると噂のキーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）。そのなかでも異彩の輝きを放つのが、「HHKB Studio」です。今回のAmazonブラックフライデーでセールに。通常4万4000円のところ、4万1500円となっています。 HHKB Studio 日本語配列／雪 41,500円 Amazonで見るPR HHKBの現