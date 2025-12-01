本格的な冬のシーズンが到来してもクマの被害が止まりません。11月30日、山形県の住宅に設置された防犯カメラが捉えた映像には、クマが道路を横切り住宅の敷地へと侵入する姿が。何か目的があったのでしょうか、脇目も振らず侵入していきます。住民：何げなく窓から外を見たとき、黒い60、70cmぐらいの物体がウッドデッキの脇を通っていった」と話します。クマは家の中に入らず住民への被害はなかったものの、柵が倒され、ふんのよ