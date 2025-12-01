11月30日、辻希美がブログを更新。子供たちの微笑ましい写真を公開した。【写真】三男と次女の“癒しの朝”SHOTなども公開辻は「癒しの…」と題して更新したブログで、「朝…」「休日も終わっちゃうな」とコメントし、三男が次女の頭に手を添えている2ショットを公開。続けて、「今の夢、希空、クックNow」「希空カメラ」とも綴り、長女が撮影したという、長女の足の上で抱っこされた次女と愛犬の写真も披露した。また、同日更新の