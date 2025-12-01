小林製薬は、爪まわりなどのガチガチ荒れ治療薬「チュメキュア」を9月から販売している。そこで、乾燥によって手・指先の荒れが気になる冬に向けて、全国の20〜69歳男女1万人に「手・指先のケアに関する意識調査」を実施した（集計対象数：全国の20〜69歳男女1万人、調査手法：インターネット調査、調査期間：9月12日〜18日、調査機関：Freeasy「小林製薬「チュメキュア」調べ」）。同調査によると、冬場は約8割の人が手・指先の荒