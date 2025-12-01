「烏龍ティーラテ」トーヨービバレッジは、鉄観音茶を使用した「烏龍ティーラテ」を12月2日から全国のコンビニエンスストアにて順次発売する（一部地域・一部店舗を除く）。香り豊かな鉄観音茶とまろやかなミルクが織りなす、コク深い味わいの「烏龍ティーラテ」が新登場する。冬の始まりをやさしく包み込むような、鉄観音茶の芳ばしい香りを楽しんでほしいという。パッケージは、深みのある赤に模様を合わせ、どこか異国の雰囲気