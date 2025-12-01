ボートレース住之江のルーキーシリーズ第22戦「スカパー！・JLC杯競走」は4日目を終えた。城間盛渚（24＝福岡）は4日目11R、津田の4カド弾を止めて、3コース差し。これが鋭く決まってシリーズ2勝目。準優1枠の最後の椅子を勝ち取った。「準優1枠は2度目です。前回は進入で水をもらって起こしで消えました。あの頃とは違うところを見せます」。エンジンの仕上がりもレース足を軸にストレートも水準以上。トップレベルといえる