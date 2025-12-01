バイオリニストの葉加瀬太郎（57）が1日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。バイオリンにのめりこんだきっかけについて語った。葉加瀬はバイオリンにのめりこんだきっかけについて、小学校4年生の時に転校したことが転機になったと告白。「（転校先に）バイオリンを弾く女の子がいた」と、好きな女の子がバイオリンを弾いていたことがきっかけだったと説明した。初恋相手について「学校で一番可愛い