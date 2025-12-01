【モデルプレス＝2025/12/01】FANTASTICSの中島颯太が1日、東京・よみうりランドで開催された映画「ロマンティック・キラー」（12月12日公開）ロマンティックイルミネーション消灯式に、上白石萌歌、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、上坂樹里、森香澄、竹財輝之助と共に出席。共演者から絶賛される場面があった。【写真】LDHイケメンにキュンとした人気俳優◆高橋恭平