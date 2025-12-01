2025年の流行語大賞は高市総理の“あの言葉”でした。【画像で見る】大谷選手の「50-50」が4位の東北流行語大賞1〜3位は？高市総理が大賞を受賞表彰式に本人出席新語・流行語大賞。今年の年間大賞は、自民党総裁選の勝利演説で発したフレーズに決定しました。高市総理（10月）｢働いて働いて働いて働いて、働いてまいります｣年間大賞の表彰式には、高市総理本人が出席しました。高市総理｢国民の皆様に働き過ぎを奨励する意図は