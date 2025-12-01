巨人・坂本勇人内野手（３６）が１日、「ユナイテッド・シネマアクアシティお台場」でトークショーを開催した。プロ１９年目の今季は６２試合に出場。代打として途中出場することが多く、先発出場は昨季の１０１試合から７４試合減の２７試合。打率２割８厘（１５４打数３２安打）３本塁打、２２打点だった。坂本は多くのファンを前に「正直、（岡本）和真がケガして、チームとしてもすごい苦しいなかで僕がもっと頑張って