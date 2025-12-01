競争が激化しているドラッグストア業界。業界再編の動きが加速する中、各社が特色を打ち出しています。【写真を見る】食パンが99円？ドラッグストアのイチオシ商品“巨大ドラッグストア”誕生売り上げから見える特色とは山形純菜キャスター:12月1日に統合したのは、ドラッグストア業界1位「ウエルシアHD」と業界2位「ツルハHD」で、売上高は2兆円を超える見通しだということです。売上高2位となる「マツキヨココカラ＆カンパニー