往年のスタイルをオマージュ スズキは、2025年11月11日に「KATANA（カタナ）」の2026年モデルを発売しました。 KATANAは、1980年にドイツで開催された「ケルンショー」で発表され、一大センセーションを巻き起こしたスズキの人気モデルです。スズキ新「カタナ」登場に大反響！【画像】超カッコいい！ これがスズキ新「カタナ」です！（47枚）排気量別にシリーズ化して発売されて大きな人気を博しましたが、2000年に生産を終了。