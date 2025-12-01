１日朝、高崎市の県道で、自転車で通学途中の高校生がダンプカーにはねられ重傷を負いました。 重傷を負ったのは、高崎市元島名町の高校１年生です。警察によりますと、高校生は、１日朝８時前、高崎市綿貫町の県道前橋長瀞線にある信号機のない丁字路で、横断歩道を自転車で横断中、後ろから走ってきて左折しようとしたダンプに巻き込まれたということです。高校生は、全身を強く打ち、頭の骨を折るなどの重傷を負いました