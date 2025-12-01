栃木県内の自動車販売店にあったアルミホイール付きタイヤ１６本を盗んだとして、５４歳の男が再逮捕されました。この男は、渋川市内の自動車販売店でアルミホイール約３０本を盗んだとしてすでに逮捕されていて、警察で余罪を調べています。 窃盗の疑いで再逮捕されたのは、住所・職業ともに捜査中の、小野友樹容疑者（５４）です。 警察によりますと小野容疑者は、先月１０日未明、栃木県栃木市の自動車販売店にあ