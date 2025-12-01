先月、ＪＲ沼田駅近くの公衆トイレで男性がクマに襲われるなど人的被害も出ている沼田市では、今年度、１２２頭が捕獲されていることがわかりました。 １日に開かれた沼田市の定例記者会見で明らかになったもので、今年度、市内で捕獲されたクマは１１月３０日までで１２２頭となりました。クマの出没は１０月に急増し、５５頭を捕獲し、先月も３８頭を捕獲したということです。２３年度は２７頭、昨年度は４４頭で、大幅に増加し