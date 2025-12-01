日韓共同開発コスメブランド「tilnus（ティルナス）」から、新作温感プランパー「サンリットパール プランパー」が登場♡唇に塗るとじんわり温かくなり、自然な血色感とぷっくり（※1）立体的な唇に仕上がります。リップの発色とグロスのツヤ感を1本で叶え、マイルドな使用感でプランパー初心者にもおすすめ。ホリデーシーズンのギフトにもぴったりな限定パッケージです♪ じんわ