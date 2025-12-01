「エイベックス」の松浦勝人会長（61）が1日に自身のX（旧ツイッター）を更新。歌手・浜崎あゆみ（47）の中国・上海公演が中止となった件について言及した。浜崎が11月29日に開催を予定していた上海公演が急きょ中止に。28日にはインスタグラムを通じて「上海公演に関しまして、非常に苦しいお知らせをしなければならない事をお許し下さい。私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、五日