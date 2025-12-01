高市首相は北海道の鈴木知事らと面会し、北方領土問題の解決に向けて取り組む決意を示しました。北海道鈴木直道知事「元島民の皆様の平均年齢も89歳を超えるという状況でございます。北方領土の1日も早い返還に向けまして外交交渉を継続していただきたいと思います」高市首相「今の黄川田大臣と同じ北方担当の大臣を私も務めておりました。啓発活動、国際世論に訴えていくことも含めて、そしてまた粘り強く日露間で交渉すること