館林警察署 １日夕方、館林市のリサイクルショップで、刃物を持った男が「金を出せ」と女性店長を脅しました。女性が抵抗したため男は何も取らず逃走し、警察は強盗未遂事件として捜査し、男の行方を追っています。 警察によりますと１日午後５時半ごろ、館林市野辺町のリサイクルショップ「エコハピネスリサイクルショップ虹風船館林店」で、男がカウンター内に侵入し、３２歳の女性店長に刃物のようなものを突き付