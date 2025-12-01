小学校1年生の娘をもつ投稿者さん。彼女は自らを「家事が苦手、でも仕事は好き」と語ります。一方、旦那さんは「家事は得意、でも仕事は人間関係が煩わしいから嫌い」という性格。条件がぴったり合致したため、旦那さんには専業主夫をしてもらう形を選びました。『私はフルリモート勤務でほぼ在宅。旦那には娘の送り迎えや買いもの、掃除洗濯を任せ、料理は主に私が担当。娘がママっ子で土日は私と一緒に過ごすことが多く、毎晩の