県のマスコット「ぐんまちゃん」をテーマにした期間限定のカフェが１日から県庁にオープンしました。 県庁３２階の「ＹＡＭＡＴＯＹＡ ＣＯＦＦＥＥ３２」では、１日から２週間限定で「ぐんまちゃんカフェ」がオープン。店内はぐんまちゃんの装飾で彩られています。これは、県と、カフェを運営する「大和屋」が連携して行う「ぐんまちゃん協働プロジェクト」の一環です。 期間中は、ぐんまちゃんの顔をココア