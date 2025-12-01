私はマイ（31）。保育園児の娘を育てています。私の実家は車で1時間ほどかかるところにあるのですが、月に1回は帰省しています。旦那・タカオミ（31）はついてくるときとついてこないときがあるのですが、そこはタカオミの意思を尊重しています。反対に、タカオミの実家は車で20分くらいのところにありますが……年に1〜2回帰るか帰らないか。お義母さんと義姉・セイラさんは仲がいいみたいですが、私たちはとくにお世話になった記