ＪＲ八高線の高崎駅と埼玉県の高麗川駅の間を走る新型車両が１日から運転を開始しました。新型車両の導入は３２年ぶりです。 ＪＲ八高線の新型車両「ＨＢーＥ２２０系」は、従来より省エネに優れ、ブレーキの摩耗を低減するハイブリッドシステムを搭載しています。車両の外観は、ＪＲ東日本のカラーである２種類の緑色を採用し、片側にドアを３カ所設けることで利用客の乗り降りをスムーズにしています。