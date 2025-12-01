任期満了に伴い、来年４月に行われる富岡市長選に現職の榎本義法さんが３選を目指して出馬する意向を表明しました。 榎本さんは、１日に開かれた市議会の一般質問で、来年４月に行われる市長選に３選を目指して出馬する意向を表明しました。 榎本さんは、銀行勤務や保育施設を経営する学校法人の理事長を経て、２０１８年の市長選に立候補して初当選、現在２期目です。これまで、公共交通機関として乗り合いタクシーを導入