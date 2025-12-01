県は、館林市内の水田で特定外来生物に指定されている南米原産の「ナガエツルノゲイトウ」が、県内で初めて確認されたと発表しました。 写真特定外来生物に指定されている南米原産のナガエツルノゲイトウは、水辺に生息するヒユ科の多年草です。県によりますと先月６日、館林市の水田のあぜで、ナガエツルノゲイトウと疑われる植物が発見されたと通報がありました。１４日に、国立研究開発法人に確認を依頼し、１日に確定したもの