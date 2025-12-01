任期満了に伴い2026年4月に実施される沼津市長選に現職の頼重秀一市長が、3選を目指し立候補する意思を明らかにしました。頼重市長は住み続けたいまちづくりに向け3期目に取り組む決意を示しました。 【写真を見る】「全身全霊をもって市政運営に取り組む」沼津市・頼重秀一市長が3選出馬を正式表明 鉄道高架事業など実績強調 ＝静岡 ＜沼津市 頼重秀一市長＞ 「来年、市長選に立候補させていただきたいと考えています。市民の