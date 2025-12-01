當真あみ（19）と中島セナ（19）が1日、東京・グランドシネマサンシャイン池袋で行われたダブル主演映画「終点のあの子」（吉田浩太監督、26年1月23日公開）ジャパンプレミアに登壇。共演の平澤宏々路（18）南琴奈（19）ともども私立女子高に進学した生徒を演じたが、演じたキャラクターと自身に共通点があると口をそろえた。「終点のあの子」は作家・柚木麻子氏の08年のデビュー作の実写化作品で、第88回オール讀物新人賞を受賞し