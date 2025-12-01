■これまでのあらすじ“都合のいい子”をやめて彼とともに渡米した凜。孤独だと落ち込む母を訪ねた伯母は「どうしてそんなに娘に無関心なの？」と問いかける。母は否定するが、姉と娘を重ねて見てしまう自分に戸惑っていた。そんな母に、伯母は幼い頃から「可愛げがない」と言われ続けたことで、恋を怖れ、“ひとり”で生きるようになったと明かす。親の言葉は時に呪縛になる――そう伝えた伯母は、これからは結婚を諦めず自分の人