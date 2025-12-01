前の話を読む。ミサがサトコを呼び出した理由は、ミチオがミサに「会おう」と連絡したからだった。ミサはミチオをブロックし「最低な男だとわかってよかった」とサトコに感謝を述べる。サトコはミサに謝罪しミサから「いい意味で変わった」と言われる。■不安に駆られるが…■自分と会社の将来について考える■久しぶりの会社で見かけたのは…■かつての後輩の驚きの姿…ミサと別れたサトコが帰ったとき、ミチオはまだ帰宅していま