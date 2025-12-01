※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ夫と助産師の関係が発覚し、妻は上司・鬼ツカ礼子の協力で証拠を集め、ふたりを追及。助産師は職を失い実家に戻り、夫は会社で左遷される。その後、妻は離婚と訴訟を経てシングルマザーとして再出発し、鬼ツカのもとで働く。しかし鬼ツカ課長は休職をすることに。そんな鬼ツカを尋ねると…？休職の理由助けてくれる人