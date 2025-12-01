ドル円の下落、米指標の結果にも注目＝ロンドン為替 ロンドン午前は、ドル円が一段安となった。ただ、ユーロ円は下げ渋っており、円高一辺倒にはなっていない。このあとのＮＹ市場では米製造業ＰＭＩ確報値と米ＩＳＭ製造業景気指数が発表される。ドル安圧力としてドル円の一段の下げに寄与するのかどうかを見極めたいところだ。 USD/JPY155.17EUR/JPY180.47GBP/JPY205.38